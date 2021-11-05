خيبات نقل أقوى دوري عربي تتوالى.. تعذر مشاهدة مباراة النصر والشباب #عاجل #النصر_الشباب #الدوري_السعودي #SSC

خيبة أمل جديدة واجهها المشاهد السعودي اليوم خلال بث مباراة النصر والشباب، في الدوري السعودي للمحترفين، وهو الدوري الأغلى في القيمة السوقية عربيا، والأغلى آسيويا أيضا، بإجمالي 340 مليون يورو ونصف المليون.

وأظهرت قنوات SSC رسالة تفيد بتوقف البث، بسبب مشاكل تقنية، ما دفع بالمشاهدين إلى الغضب مرة أخرى، بسبب تكرر تلك الأخطاء.

وكتبت القناة، خلال مباراة “النصر والشباب”: “نعتذر عن توقف البث بسبب عطل تقني من المصدر”.

وبسبب تكرار تلك الأخطاء، أعلنت شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، في بيان مشترك سبتمبر الماضي، أنهما بصدد اتخاذ إجراءات لمنع تعطل القنوات، وذلك بعد شكاوى عدة من البث سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا.

إلا أنه وبعد مرور ما يقرب من شهرين، لا يزال المشاهد يعاني من خيبات أمل متعددة ومتجددة، ما يدفع بالعديد من المشاهدين للبحث على الإنترنت لمشاهدة المباريات، وهو الأمر الذي يعزز من القرصنة ويساعد المقرصنين.