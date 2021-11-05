الأخضر يغادر إلى سيدني لمواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

غادرت بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم مدينة الرياض، متجهة إلى مدينة سيدني الأسترالية، استعدادًا لمواجهة المنتخب الأسترالي في الـ 11 من نوفمبر الجاري ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستبعد المدير الفني للمنتخب السعودي “إيرافي رينارد” الثلاثي “ياسر الشهراني، عبدالله مادو، محمد الكويكبي”، من قائمة الأخضر لعدم جاهزيتهم الطبية حسب تقرير الجهاز الطبي، فيما استدعى المدير الفني لاعب خط الدفاع “أحمد شراحيلي” للانضمام في القائمة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، الصين، عمان، فيتنام، حيث يتصدر الأخضر المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد اثنتي عشرة نقطة بفوزه على منتخبات فيتنام وعمان واليابان والصين.