رسمياً.. برشلونة يعلن تعيين تشافي مدربا حتى 2024

‭‬أعلن برشلونة، السبت، توصله إلى اتفاق مع لاعبه السابق تشافي هرنانديز، لتولي تدريب الفريق المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بقية الموسم الحالي، بجانب موسمين إضافيين، خلفا للهولندي رونالد كومان.

وقال السد القطري، الجمعة، إنه سمح لتشافي بالمغادرة للعودة إلى برشلونة لتدريب الفريق الكتالوني، الذي لعب بصفوفه لمدة 17 عاما حتى اعتزاله في 2019.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية في وقت سابق أن تشافي سيدفع نصف الشرط الجزائي، لفك ارتباطه مع نادي السد القطري، فيما يتكفل برشلونة الإسباني بدفع النصف الآخر من أجل التعاقد مع المدير الفني الجديد.

وقالت صحيفة “ماركا”، إن تشافي (41 عاما) سيدفع 2.5 مليون يورو، بينما سيدفع برشلونة الذي يمر بضائقة مالية خانقة مبلغا مماثلا، لسداد 5 ملايين يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع السد.

ونشر النادي القطري صورا لوداع تشافي للاعبي السد، بعد ساعات من إعلان النادي أن رحلة المدرب الإسباني معه قد انتهت على خلفية دفع الشرط الجزائي.

وخاض تشافي 767 مباراة بقميص برشلونة، وهو ثاني أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي بعد ليونيل ميسي، وحصل على 25 لقبا، أبرزها الدوري الإسباني ثماني مرات ودوري أبطال أوروبا أربع مرات.

وأقال برشلونة كومان بعد هزيمة الفريق الكتالوني صفر-1 أمام رايو فايكانو في الدوري الشهر الماضي، التي كانت رابع هزيمة للفريق في 6 مباريات بجميع المنافسات.

وكان اللاعب الإسباني الدولي السابق انضم للسد كلاعب في 2015 بعد أن أمضى 17 عاما حافلة بالنجاحات في صفوف برشلونة، ثم تولى تدريب الفريق القطري بعد اعتزاله اللعب في 2019.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في الدوري بفارق تسع نقاط عن ريال سوسيداد صاحب الصدارة، وثماني نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي فاز في لقاء القمة بين العملاقين 2-1 الشهر الماضي.

وفي دوري أبطال أوروبا، يحتل برشلونة المركز الثاني في مجموعته خلف بايرن ميونيخ بست نقاط، بعد أول أربع جولات رغم هزيمته في أول مباراتين.