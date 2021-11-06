وزارة الإعلام البحرينية: إعداد حسابات بمواقع التواصل لمواجهة الشائعات

تستعد وزارة الإعلام البحرينية لتدشين مشروع جديد لمكافحة الشائعات الرقمية، عبر تدشين وحدة حكومية، بهدف تقليص زعزعة ثقة المواطنين في الدولة.

وبحسب ما نشر موقع “أخبار الخليج” البحريني، فإن المشروع يتضمن ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المقترحات‭ ‬الفنية،‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬وحدة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬مكافحة‭ ‬الشائعات‭ ‬الرقمية‮»‬ ‬تتبع‭ ‬إدارة‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بمركز‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني، ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتولى‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬تنسيق‭ ‬اتصال‭ ‬الأزمات‭ ‬الإشراف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬الوحدة،‭ ‬فيما‭ ‬يناط‭ ‬برئيس‭ ‬الوحدة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مهام‭ ‬عمل‭ ‬الوحدة‭ ‬ومسؤوليات‭ ‬الفريق‭ ‬بشكل‭ ‬مباشرة‭.‬

وأوضح تقرير لوزارة الإعلام أن الهدف من تدشين ذلك المشروع هو لمواجهة‭ ‬الشائعات‭ ‬الرقمية‭ ‬المغرضة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومكافحة‭ ‬ترويجها؛‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تشكله‭ ‬من‭ ‬زعزعة‭ ‬لثقة‭ ‬المواطنين‭ ‬بالحكومة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬بالمقام‭ ‬الأول،‭ ‬وضرب‭ ‬للنسيج‭ ‬الوطني‭ ‬والاجتماعي.

ولفتت‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬إلى أن تلك‭ ‬الوحدة‭ ‬تقوم‭ ‬بمواجهة‭ ‬الشائعات‭ ‬ومكافحة‭ ‬ترويجها‭ ‬خاصة‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬السلم‭ ‬ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تشكل‭ ‬الوحدة‭ ‬منصات‭ ‬رقمية‭ ‬موثقة،‭ ‬وتحمل‭ ‬صفة‭ ‬رسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬لتكون‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬صوت‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬تفنيد‭ ‬الشائعات‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬ومباشر‭ ‬على‭ ‬مؤسساتها،‭ ‬ولتكون‭ ‬مرجعاً‭ ‬موثوقاً‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بالشأن‭ ‬البحريني‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬معلومة‭ ‬ما‭.‬