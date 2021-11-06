89.3 % الهدر الغذائي في #المملكة بقيمة 40 مليار ريال سنويا

أكد مجلس شؤون الأسرة أهمية تجلي دور الأسرة المحوري في الحدّ من معدلات الهدر الغذائي، من خلال توعية أفرادها بأهمية الاستهلاك قدر الحاجة وعدم الإسراف.

وأوضح أن نسبة الهدر الغذائي في المملكة بلغت 89.3%، بمعدل 184 كجم لكل فرد سنويًا وبقيمة تقدر بـ40 مليار ريال سنويا، لافتا إلى أن هناك تقدمًا في مؤشر توفر الغذاء مسجلًا 79.6%، فيما وصل مؤشر القدرة على تحمل تكاليف الغذاء إلى 73%.

وأبان أن الفقد الغذائي هو الخسارة التي نفقدها من الكميات الغذائية قبل الوصول إلى المستهلك، بينما الهدر هو ما يتم فقدانه من الغذاء المخصص للاستهلاك بعد مراحل الإنتاج والتوزيع.