اللجنة الوطنية للجان العمالية توقع اتفاقية مع سعودي ٣٦٠ لتقديم خدمات إعلامية لـ “البطولة الرياضية الثقافية الأولى”

وقعت اللجنة الوطنية للجان العمالية اليوم الخميس في مقر اللجنة بالرياض، اتفاقية مع شركة قلف سبورت السعودية (سعودي360) لتقديم خدمات إعلامية لبطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الأولى “الرياضية والثقافية”، وذلك بحضور سعادة رئيس اللجنة المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد ومدير عام الشركة عبدالعزيز السلوم.

جاء ذلك، بمناسبة تنظيم اللجنة الوطنية للجان العمالية وبرعاية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لفعاليات رسمية (رياضية وثقافية) تقام لأول مرة على مستوى المملكة خاصة بالعاملين في الجهات والمنشآت المدرجة ضمن القطاع الخاص وبها لجان عمالية رسمية، تماشيًا مع برنامج جودة الحياة الذي تضمنته “رؤية المملكة 2030″، بما يسهم في توفير بيئة عمل مميزة وجاذبة وتعزيز مشاركة الأفراد من مواطنين ومقيمين في الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية المتنوعة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس ناصر الجريد :” سعيدون بتوقيع هذه الاتفاقية لهذه البطولة التي تقام لأول مرة، بإشراف اللجنة الوطنية للجان العمالية وبرعاية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو ما يعطي انطباع عن أهمية هذه البطولة، ونتمنى أن يكون النجاح حليفنا في التنظيم”.

وكشف المهندس الجريد أن البطولة ستتضمن إقامة ورش عمل مميزة تجمع منسوبي المنشآت المشاركة، إضافة إلى إقامة الفعاليات الرياضية والثقافية بما يسهم في تعزيز سبل التعاون المشترك بين هذه المنشآت ويحقق الفوائد المرجوة من إقامة مثل هذه المناسبات”.

من جانبه، قال مدير عام شركة قلف سبورتس السعودية “سعودي ٣٦٠” عبدالعزيز السلوم:” فخورون بتقديم خدمات إعلامية لهذه البطولة المميزة، بتواجد نخبة من الشركات والمنشآت الكبرى في المملكة، ونسعى لتقديم عمل احترافي مميز، يعكس حجم الجهود الكبيرة الذي تقوم بها اللجنة الوطنية للجان العمالية”.

الجدير ذكره، أن البطولة ستقام خلال الفترة من 14-25 نوفمبر الجاري، حيث تتضمن إقامة بطولة على مستوى لعبة كرة القدم، إضافة إلى لعبة “البلوت” وعدداً من الأنشطة الثقافية والمسابقات التفاعلية لمنسوبي هذه الجهات والجماهير المتواجدة.