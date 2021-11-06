عاجل.. أمن الدولة الكويتي يقبض على خلية تابعة حزب الله تجند الشباب

ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي القبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” اللبناني، الخميس الماضي، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع الحزب في سورية واليمن، بحسب وسائل إعلام كويتية.

وقالت المصادر لصحيفة السياسة الكويتية: إن وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.

وأوضحت أنَّ جهاز أمن الدولة يُحقق مع الأربعة وهم “ح. غ، ج.ش، ج.ج، ج.د” في عدد من التهم أيضاً، منها تبييض أموال لـ”حزب الله” في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة “حزب الله”، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سورية واليمن.

وإذ أرجعت المصادر زيارة وزير الداخلية الكويتي ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة الأربعاء الماضي؛ للاطلاع على التحريات، ذكرت أنَّ المتهمين أقرّوا بجمع تبرُّعات من المساجد من غير تصريح مسبق، مُبينة أنهم سيُحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.