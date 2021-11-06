نزف حتى الموت .. والد ضحية ملاهي تبوك يكشف تفاصيل وفاة طفله

بدا الحزن واضحا على والد الطفل الذي توفى ضحية حادث مأساوي في ملاهي تبوك وهو يحكي مشاهد وفاة ابنه بين يديه.

و ساق المواطن علي البلوي، والد الطفل إبراهيم ضحية ملاهي تبوك، ملابسات قصة وفاة طفله بين يديه، بعد سقوطه من إحدى الألعاب في مهرجان بمنطقة تبوك.

وقال البلوي، لبرنامج “سيدتي”، على قناة “روتانا خليجية”، إنه ذهب مع زوجته وأطفاله للملاهي في أحد المهرجانات بالمنطقة، بينما ذهب طفله مع أحد العمال الأجانب الذي وضعه في عربة كهربائية”.

وأضاف والد الطفل “لم تمض سوى دقائق على تحريك العربة الكهربائية “التي على شكل القطار”، حتى سقط الطفل وجاءت العربة الثانية ليصاب بعدها إصابات خطيرة في الرأس لينزف الدم من جسده.

وتابع: “ذهبنا بسيارة أحد المواطنين لعدم وجود إسعاف في المهرجان للمستشفى لكن المنية أدركته و توفاه الله متأثرا بإصابته.