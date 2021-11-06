أحدهما ” #مستر_اولمبيا ” .. وفاة بطلين عالميين لـ #كمال_الاجسام في شهر واحد يثير جدلا واسعا حول اللعبة

سادت حالة من الجدل و الحزن في الأوساط الرياضية في العالم، حول لعبة كمال الأجسام وخطورتها على حياة من يمارسها،خاصة بعد موت بطلين عالميين لهذه اللعبة في غضون شهر واحد.

فيما أشار خبراء ومتابعون بأصابع الاتهام إلى اللعبة وما تحتوي عليه من تعاطٍ لأنواع معينة من المكملات الغذائية و مدرات البول، التي تطرد السوائل من الجسم.

وفاة مستر أولمبيا

و أعلن رون هاريس بطل كمال الأجسام وفاة الجامايكي شون رودن، الفائز بجائزة أولمبيا لعام 2018 اليوم، السبت، عن عمر ناهز 46 عامًا. ونشر بطل كمال الأجسام مقطع فيديو عبر حسابه على يوتيوب أعلن فيه وفاة بطل مستر أولمبيا السابق دون الكشف عن أي سبب للوفاة أو أي تفاصيل عن رحيله.

وفاز رودن طوال مسيرته الاحترافية بسبع جوائز كبيرة أهمها على الإطلاق هي بطولة مستر أولمبيا 2018 والذي نجح خلالها في الفوز على فيل هيث المتوج بالجائزة 7 مرات من قبل وحقق رودن وقتها رقما قياسيا كونه أكبر بطل في تاريخ المسابقة حيث فاز باللقب عن عمر يناهز 43 عامًا وقتها.

ورودن هو رابع فائز من بجائزة مستر أولمبيا يتوفى وفقًا لموقع “بار بيند” الأمريكي الذي أكد أن تلك الحالة هي الرابعة بين أبطال مستر أولمبيا حيث سبقه سيرجيو أوليفا الأب في 2012، ولاري سكوت في 2014، وفرانكو كولومبو في 2019. وتعد وفاة رودن هي الأحدث في سلسلة طويلة من لاعبي كمال الأجسام البارزين الذين وافتهم المنية في عام 2021.

وفاة جورج بيترسون

توفي نجم كمال الأجسام الأمريكي، جورج بيترسون، بشكل مفاجئ، اليوم الخميس، والذي كان أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا لفئة وزن 212 عن عمر ناهز 37 عاما.

وكان بيترسون أحد الأبطال الأساسيين لعالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض العالمية بما في ذلك الظهور في بطولة مستر أولمبياد، في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212، حتى أنه كان يتوقع أن يعود إلى المسرح الكبير في نهاية هذا الأسبوع، في أولمبياد 2021.

ولم يتم الإعلان عن سبب وفاة بيترسون المفاجئ، وكانت العديد من التقارير الصحفية التي انتشرت مؤخرا قد أشارت إلى أن سبب وفاته قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدرات البول التي يستخدمها لاعبو كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى.