إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 250.174 مليوناً

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ” كوفيد_19″، ارتفاع عدد الإصابات إلى 250 مليوناً و274 ألفا و640 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و60 ألفا و234 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 226 مليونا و551 ألفا و707 حالات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي أمس.

وقالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 50 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97734، في حين ما يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

كما أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 261 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3574 إصابة إضافية يوم السبت، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 289674 وإجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و825404 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات فيروس كورونا الفعلية.

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 261 وفاة جديدة بفيروس كورونا و3574 إصابة إضافية يوم السبت، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 289674 وإجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و825404 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات فيروس كورونا الفعلية.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية في أمس تسجيل 11866 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و328 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 21 مليونا و874324 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 609388​​​.