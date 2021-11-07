إصدار نشرة الاكتتاب خلال ساعات.. #تداول تستهدف توزيع 70% من أرباحها.. وتراجع أكثر من 30 إلى 40 طلب إدراج

السوق المالية السعودية (تداول)، أنه خلال 12 إلى 18 شهر القادمة سيكون هناك عدد استثنائي من الشركات يتم طرحها للاكتتاب في سوق السعودية، لافتا إلى أن عدد الشركات الموجودة لدينا مبشرة جدا، ونراجع أكثر من 30 إلى 40 طلب إدراج في سوق السعودية.

وأضافت تداول، أنه سيتم الأعلان عن النطاق السعري للاكتتاب في 21 نوفمبر، لافتا إلى تحقيق 477 مليون ريال كأرباح صافية لأول 9 أشهر من 2021، بحسب العربية.

وتستهدف مجموعة تداول توزيع 70% من أرباحها ما لم يكن هناك مشاريع استثنائية، مؤكدا على سننشر نشرة الإصدار للاكتتاب خلال ساعات