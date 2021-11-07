في القائمة السوداء.. طرد عمر عايش من الأردن والقضاء يصادر أمواله

على مدى 14 عاماً ظل عمر عايش يتنقل في استثماراته في عدد من البلدان الا أن اللافت في الأمر هو اشتراك كل هذه الاستثمارات في السيناريو وفي النهايات التي تؤول إليها مهما كانت الهالة الإعلامية المصاحبة لهذه الاستثمارات.

مؤخراً أصدرت نقابة المحامين الأردنيين بياناً يدين وبشدّة هجوم عمر عايش على القضاء الأردني ومحاولته التقليل منه وتوجيهه الاتهامات له بعد أن قام القضاء الأردني بإدانة عايش ومن ثم الحكم عليه بقضايا متعددة مما آل بالأمر لطرده من الأردن ومصادرة استثماراته التي كانت ومنذ اليوم الأول محل شك وتحذير من الكثير من الاقتصاديين والقانونيين الذين خبروه عن قرب واطّلعوا على كثير من قضاياه واستثماراته السابقة ونهاية الأمور فيها.

في الإمارات العربية المتحدة وقبل سنوات وبعد أن تمت إدانة عمر عايش في قضايا مالية قام بالتهجم على لجنة الخبرة وهي جزء من المحكمة الاتحادية في الإمارات واتهمهم بالرشوة ومن ضمنهم الدكتور مصطفى الشرياني والذي قام برفع قضايا جنائية ضده وكسبها حيث تم فيها إدانة عايش في قضايا جنائية تم الحكم فيها لصالح الدكتور مصطفى الشرياني.

نفس السيناريو يتكرر الآن الا أنه في الأردن ومن خلال هجوم عايش على القضاء الأردني بعد أن تمت ادانته وطرده من الأردن وهو ما استنكرته نقابة المحامين في الأردن لمعرفتها بعدالة القضية وحيثيات الأحكام الصادرة ولحصانة القضاء ضد أي محاولات استنقاص تُراد به.

عايش ومن خلال الهجوم على القضاء الأردني حاول التملص من الحقيقة الثابتة والمتكررة وهي تلاعبه بالاستثمارات ومحاولة الاستيلاء على أموال المساهمين في عدد من مشاريعه الفاشلة والتي رصد لهالتها الإعلامية مبالغ طائلة كمدينة الشهد1 ومدينة الشهد2 وغيرها من الاستثمارات المتكررة منه والتي تشترك في نهاياتها باستيلائه على الأموال والخروج من الدول بعد توجيه الاتهامات لكل من وقف ضد محاولاته المتكررة.

موقف نقابة المحامين ضد محاولات عمر عايش جاء مشابهاً لمواقف النقابات والهيئات في كل البلدان التي سبق وأن استثمر فيها عمر عايش والتي أصدرت بياناتها بعد استقراء لحقيقة القضايا وحماية لمقام القضاء الذي لا يجد عايش مشكلة في التهجم عليه وعل أفراده بعد خسارته لكل قضية ويتم إدانته فيها.

بدايةً من حصول الدكتور مصطفى الشرياني عضو لجنة الخبرة في الإمارات العربية المتحدة على أحكام متعددة ضد عمر عايش ورفع عدد من المحامين وأعضاء في القضاء الأردني والسوداني يُتوقع صدور الأحكام والإدانات لعمر عايش في الكثير من القضايا الجنائية التي تم رفعها ضده وهي النهاية المتوقعة في مواجهة كل متلاعب بالأموال ومتهجم على مقام القضاء وأفراده.