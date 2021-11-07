ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 191.79 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 7 نوفمبر، ارتفاعا بالتزامن مع العطلة الأسبوعية في أسواق المعدن النفيس عالميا.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 219.19 ريال (58.45 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 191.79 ريال (51.14 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 164.39 ريال (43.84 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 127.86 ريال (34.10 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية إلى 6821.25 ريال (1819 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية، 1534.32 ريال (409.15 دولار).

عالميا، ارتفع الذهب أكثر من 1% أول أمس الجمعة (ختام تعاملات الأسبوع) ليقترب من أعلى مستوى له منذ شهرين حيث أدى إحجام البنوك المركزية الرئيسية عن تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1813.36 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر/ كانون الأول عند التسوية 1.3% مسجلة 1816.80 دولارا للأونصة.

وتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء بوجهة نظره بأن التضخم سيثبت أنه “مؤقت” ومن المحتمل ألا يتطلب ذلك ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة. وبعد ذلك ، فاجأ بنك إنجلترا الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.