فلكية جدة ترصد اقتران القمر بكوكب الجمال.. غدا

وأوضح “أبو زاهرة”، في بيان، أن “القمر والزهرة يظهران سويا قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، وسيبقيان فوق الأفق لبضعة ساعات بعد غروب الشمس”.

ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر – وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية ذلك مباشرة بعد غروب الشمس.

وعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه سيكون مضاءً بنسبة 44% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأسابيع المقبلة عند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يكبر نظرا لاقترابه من الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصه تدريجياً.