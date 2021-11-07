فلكية جدة ترصد اقتران القمر بكوكب الجمال.. غدا

قال ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس، إنه سيرصد بعد غروب الشمس يوم الإثنين 08 نوفمبر 2021 هلال القمر في حالة اقتران مع كوكب الزهرة إذ يفصل بينهما حوالي درجة بالافق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي.
وأوضح “أبو زاهرة”، في بيان، أن “القمر والزهرة يظهران سويا قبل حلول ظلمة الليل في منظر جميل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، وسيبقيان فوق الأفق لبضعة ساعات بعد غروب الشمس”.
ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء الغير مضاء من قرص القمر – وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض ومن الأفضل رؤية ذلك مباشرة بعد غروب الشمس.
وعند رصد كوكب الزهرة من خلال التلسكوب فإن قرصه سيكون مضاءً بنسبة 44% بنور الشمس في الوقت الحالي، ولكن نظرا لحركة الكوكب في مداره الأصغر حول الشمس، فإنه خلال الأسابيع المقبلة عند المراقبة عبر التلسكوب سيلاحظ أن حجم قرص الكوكب الظاهري سوف يكبر نظرا لاقترابه من الأرض وسيقابل ذلك تناقص في إضاءة قرصه تدريجياً.