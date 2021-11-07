وزير التعليم يزور معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع الرياض 2022م”

زار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الأحد، معرض الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمشاريع العلمية المشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022م” للعام الدراسي 1443 هـ للبنين والبنات على مستوى منطقة الرياض، والمقام في مدارس التعلّم النموذجية الأهلية.

واطلع وزير التعليم خلال جولته على المعرض بحضور معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” د.سعود بن سعيد المتحمي، ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، والمساعدين ومديري الإدارات والمكاتب.

واستمع خلال الزيارة إلى عدد من الطلاب حول مشاريعهم العلمية والبحثية، حيث يتنافس (258) مشروعاً؛ منها (143) مشروعاً للبنين و(115) مشروعاً للبنات.

وفي نهاية الجولة، كرّم “آل الشيخ”، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود المتحمي، ورئيس مجلس إدارة مدارس التعلّم النموذجية الأهلية.

من جهته، أوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي أن المعرض مخصص لطلبة مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية؛ بهدف إبراز أعمال الطلاب والطالبات ومشاركاتهم، ونشر ثقافة الإبداع بينهم، وتنمية روح الإبداع لديهم.

وبين “الوهيبي”، أن برنامج التصفيات يتضمن استقبال أعمال الطلاب والطالبات وتحكيم منتجاتهم من خلال ثلاث جولات تحكيمية، ومن ثم إعلان النتائج وأسماء الطلاب والطالبات الفائزين، والذين سيمثلون منطقة الرياض في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد.​