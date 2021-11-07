14 بندا.. تفاصيل البروتوكول المحدث لقاعات الأفراح والمناسبات

نشرت أمانة منطقة الرياض، الأحد، البروتوكول المحدث لقاعات الأفراح والمناسبات، والذي تضمن إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة.

وتضمن بروتوكول قاعات الأفراح المحدث، توفير الباركود الخاص بتوكلنا وإلزام الحضور بمسحة، مع التأكد من أن الحالة (محصن)، وارتداء العاملين والحضور للكمامات في جميع الأوقات.

كما تضمن ضرورة تطهير العاملات للأيدي والخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية، والسماح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام ببروتوكول صالونات التجميل.

وبحسب البروتوكول، فإنه يجب إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية تعقيم الأسطح والمقابض، على أن يكون التطهير يوميًا، واتباع الإرشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الصادر من «وقاية»، وتوزيع المعقمات ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على تطهير دورات المياه دوریًا.

كما نص على ضرورة تغيير أو تنظيف فلاتر الهواء وتهوية الموقع جيدا في جميع الأوقات، والسماح بخدمة الضيافة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستعمال الواحد، على أن تطبق الأماكن المخصصة للطعام وقاعات الفنادق والاستراحات البروتوكولات المخصصة لها.

وتضمن التنبيه على الحضور بإبلاغ موظفي القاعات عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمی وتجهيز مكان لعزلهم على أن يتعهد الشخص الداعي للحضور بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وشدد على ضرورة التوعية بتقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها.