وزير المالية يبحث مع الأمين العام لمجلس التعاون سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي خليجي مستدام

بحث معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، مع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، سبل تحقيق تعافٍ اقتصادي خليجي مستدام في إطار ضمان مستقبل أكثر متانة تجاه الأزمات، وذلك خلال لقائهما اليوم، في العاصمة البحرينية المنامة.

جاء ذلك على هامش أعمال اجتماعات وزراء المالية، التي تستضيفها مملكة البحرين (دولة الرئاسة) في المنامة، يومي 07- 08 نوفمبر 2021م.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز مسيرة تكامل العمل الخليجي بين دول مجلس التعاون في المجالات المتعلقة باجتماعات وزراء المالية كافة، لاسيما في ضوء التحديات التي تواجهها دول المجلس والعالم بعد جائحة كورونا ومرحلة التعافي، بما يسهم في خلق فرص في مجالات تعاون جديدة تساعد في تعزيز ودفع مسيرة النمو الاقتصادي الخليجي.