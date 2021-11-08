إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 250.6 مليونا والوفيات 5.6 ملايين

أظهرت أحدث الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا ارتفاع عدد المصابين إلى 250 مليونا و613 ألفا و746 شخصا، وفقا لما أورده موقع “وورلد ميتر” المختص بالإحصاءات.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و64 ألفا و649 شخصا،وحتى السابعة من صباح الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وحتى السابعة من صباح الإثنين 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حتى صباح اليوم.

وتعافى من المرض 226 مليونا و869 ألفا و605 حالات.

وسجّلت بريطانيا 30,305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و 62 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,301,909، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,805.

كما سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 89 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، في حين لم تسجّل أي حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 65 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 97823 إصابة، فيما لا يزال إجمالي الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

وسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية 1,760 إصابة جديدة بكورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 381,694 إصابة.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أنها سجّلت 13 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 2,980 وفاة.

كما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 449 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و9 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1277160 إصابة، منها 22733 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28547 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1225880 حالة.

وسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية, 903 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ووفاة 65 حالة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 337485 من ضمنهم 283225 حالة تم شفاؤها، و 19076 حالة وفاة.