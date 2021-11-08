اعترافاً دولياً بجودة الخدمات التعليمية بجامعة الاعمال والتكنولوجيا وحصولها على 5 نجوم في التقييم النجمي لمنظمة QS الدولية

تتويجا لسعى الجامعة المستمر لتجويد خدماتها التعليمية وتحقيقاً لرؤيتها بأن تكون “رائدة محلياً في خدماتها التعليمية ولما فيه نهضة المجتمع وان تعرف بذلك دولياً”، حصلت الجامعة على اعتراف دولي جديد بجودة العملية التعليمية بها بمختلف جوانبها.

وحصلت الجامعة على تصنيف خمس نجوم من منظمة QS العالمية والتي تعد من ارقى المؤسسات الدولية المختصة في تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي عالمياً، ويمثل التقييم النجمي لمنظمةQS تقييم مستقل ومحايد لجودة العديد من المعايير التي تعكس جودة العملية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي والتي منها مستوى التوظيف لخريجي الجامعة، جودة العملية التدريسية، المسؤولية الاجتماعية، اندماج الجامعة دوليا، والتطوير الأكاديمي.

ومنذ بداية التخطيط للمشروع الذي بدء في مارس 2020، الى حين تقدم الجامعة في يونيو 2021 بكافة المستندات والادلة الخاصة بكل معيار من معايير التصنيف النجمي لمنظمة QS، مرت الجامعة بالعديد من المراحل التي شملت التدقيق والمراجعة الخارجية وطلب ادلة اضافية من قبل منظمة QS، وبناءً على نتيجة تدقيق ومراجعة الادلة المقدمة، تم منح الجامعة 5 نجوم كتصنيف عام، وبذلك تنضم الجامعة إلى مصاف الجامعات المتميزة عالمياً.

والجدير ذكره أن الجامعة قد حصلت على 5 نجوم في 6 معايير فرعية و 4 نجوم في معيارين فرعيين، وفي طليعة هذه المعايير حصول الجامعة على العلامة الكاملة في معيار مستوى التوظف لخريجي الجامعة والسمعة لدى ارباب العمل والذي يؤكد تحقيق الجامعة لرسالتها المتمثلة في شعارها “التعليم من أجل العمل”، بالإضافة الى ذلك فقد حصلت الجامعة على 5 نجوم في معياري التدريس والتطوير الاكاديمي، والتي تعكس كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وجودة العملية التعليمية ومدى اهتمام الجامعة بدعم الطلاب أكاديمياً وصقل مهاراتهم التعليمية، بالإضافة الى الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتطوير برامجها وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بصورة مستمرة الأمر الذي ينعكس على جودة العملية التعليمية.

وكما تفخر الجامعة بحصولها على 5 نجوم في مجال التعليم عن بعد، والذي ساهم بشكل مباشر في التفاعل بكفاءة في تقديم خدماتنا التعليمية عن بعد أثناء جائحة كورونا، وقد تم تعزيز هذا التميز مؤخراً بحصول الجامعة على رخصة الجهة من المركز الوطني للتعليم الالكتروني كأول جامعة أهلية تحصل على هذا الترخيص. بالإضافة الى ذلك فقد حصلت الجامعة على 5 نجوم في معياري الشمولية وخدمة المجتمع، والذي يعكس دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع والذي يتمثل في العديد من الأنشطة والمشاريع المجتمعية بالإضافة لمساهمة الجامعة بتقديم منح للمتميزين وتوفر التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود.

وكما يأتي تقييم الجامعة بـ 4 نجوم في معيار الاندماج الدولي، تعزيزاً لاستراتيجية الجامعة في بناء شبكة واسعة من العلاقات الدولية وتأكيد أهمية التنوع الدولي في البيئة التعليمية لإثراء التجربة التعليمية التي يمر بها الطالب والطالبة حيث تشكل نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين قرابة 50% وكما بلغت نسبة الطلبة الدوليين قرابة و20% من اجمالي الطلبة المنتسبين للجامعة وكما احتوت البيئة التعليمية بالجامعة قرابة 40 جنسية حول العالم.

وأخيراً انعكس التميز النوعي لقوة برامج الجامعة بحصول برنامج بكالوريوس العلوم في التمويل على تقييم 4 نجوم، وذلك لما حققه هذا البرنامج بشكل خاص من تميز من خلال حصوله على الاعتماد الوطني الكامل للفترة (2021-2028) من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، والاعتماد الدولي من المنظمة الأوروبية للتنمية الإدارية للفترة (2021-2024).

وبتحقيق هذا الإنجاز عبر سعادة رئيس مجلس الأمناء، الدكتور عبدالله بن صادق دحلان عن فخره واعتزازه بحصول الجامعة على هذا التقييم المتقدم (5 نجوم) والذي يعزز من ريادة الجامعة محلياً ويعزز سمعتها الدولية التي هي في طليعة الاهتمامات الاستراتيجية للجامعة وقياداتها، وكما عبر سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة جنادي، عن فخره واعتزازه بهذا المنجز الدولي للجامعة وشكره وامتنانه لجميع من ساهم في تحقيقه.

وقد اختتم سعادة الدكتور وئام بن حسني تونسي، بأن الجامعة متمثلة في وكالة الجامعة للتطوير والجودة وبالتعاون مع كافة منسوبي الجامعة وشركاءها، يعملون وفق أولويات استراتيجية تتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة تنمية القدرات البشرية، حيث تكرس الجامعة جهودها في كل ما يعزز ويجسد شعارها “التعليم من أجل العمل”، وان تعزز الجهود في تأكيد مكانة الجامعة المحلية والدولية.