استقالة حكومة #الكويت

أعلنت وسائل إعلام كويتية، اليوم الاثنين، أن الحكومة قدمت استقالتها لأمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وحسب صحيفة “القبس” الكويتية، قال مصدر حكومي إن الحكومة برئاسة صباح الخالد رفعت استقالتها قبل قليل، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وأشار المصدر إلى أن اجتماع مجلس الوزراء انتهى منذ قليل، حيث قدم به الوزراء استقالتهم تمهيداً لرفعها إلى القيادة السياسية.

وكان رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، أجرى في وقت سابق، اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي أعرب خلاله عن بالغ شجبه واستنكاره لمحاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

ووفقا لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أكد الشيخ صباح الخالد خلال الاتصال تأييد الكويت لكل الإجراءات التي تتخذها جمهورية العراق لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه العزيز من كل مكروه.