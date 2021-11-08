إنشاء أول #جمعية_تعليمية في #المملكة‎‎

وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على تأسيس جمعية عون التعليمية بمنطقة الرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية د. محمد بن عبدالعزيز السديري أن الجمعية تهدف إلى رفع مستوى ثقافة التعليم والتعلم في المجتمع ورعاية المتميزين تعليمياً وتقديم الحلول المناسبة لتحديات التعليم، وتأهيل المختصين بالجوانب التربوية والتعليمية، وتطوير المبادرات التعليمية التي تلبي احتياجات المجتمع. إلى جانب الإسهام في تطوير المعرفة وصقل الخبرة لدى القيادات التعليمية، وتبادل الخبرات وتلاقح الأفكار لتطوير العمل، وتحفيز المعلمين والمعلمات نحو الفاعلية في الأداء التغيير التربوي بالإضافة للعديد من الأهداف التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها في مجال التعليم والتي أكدت على رفع الكفاءة التعليمية والتربوية، وتطوير عمليات التعليم والإسهام في توجيه الجهود نحو الإصلاح التربوي الذي سيكون عائده بشكل مباشر على جودة التعليم.

وأشار السديري إلى أن اسم جمعية عون التعليمية جاء ليعبر عن كونها عوناً لمنسوبي التعليم بمختلف شرائحهم، فهي عون للطالب في تعلمه، وعون للمعلم في تعليمه، وعون للقيادات التعليمية في إداراتها.

وأضاف أن الجمعية وجدت من خلال أعضائها المؤسسين الذين حرصوا على إنشائها بحكم تجربتهم التعليمية والتربوية الطويلة؛ ولما لمسوه من حاجة الميدان إلى جمعية مستقلة غير ربحية تسعى للمساهمة في تطوير العملية التعليمية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.

وأردف السديري أن الجمعية ستعمل في سنواتها الأولى إلى تقديم ست خدمات رئيسية وهي التطوير والتدريب، وتقديم الاستشارات، وأعداد البحوث والدراسات، وتنفيذ الأنشطة والبرامج، وإقامة الندوات والمؤتمرات، وإنتاج‏ المواد الإعلامية.