“تجمع صحي الرياض الثاني”: 51193 سيدة يستفدن من حملة سرطان الثدي

أشرك تجمع الرياض الصحي الثاني من خلال مكوناته الصحية، 51193 ألف سيدة للاستفادة من برامج التوعية الميدانية خلال حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، فيما أحال 1652 سيدة لفحص الماموجرام في المراكز المختصة.

وبدأ التجمع حملته عن سرطان الثدي، بشعار “وينك طمنينا” من خلال 60 حملة ميدانية استهدفت السيدات بالدرجة الأولى ومن ثم المجتمع، في المراكز التجارية وأماكن الترفيه والحدائق العامة والمراكز الصحية التابعة لمكونات التجمع.

وتسعى الحملة إلى تشجيع النساء من عمر 40 سنة فما فوق على الكشف المبكر لما له من أهمية، فهو الوسيلة الوحيدة لاكتشاف المرض في مراحله الأولى التي تصل نسبة الشفاء فيها إلى أكثر من ٩٥ % بإذن الله، كما يساعد الكشف المبكر بجهاز الماموغرام على اكتشاف الأورام في مراحلها الأولى قبل ظهور الأعراض والإحساس بها.

يذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني استعد لحملته بورش عمل ومحاضرات لتدريب كوادر التجمع والمتطوعين للعمل في الحملة التوعوية من أجل التعريف بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر واحتمالية التقليل من الإصابة بسرطان الثدي، من خلال اتباع عدد من النصائح الوقائية والعلاجية منها : الكشف بالماموغرام كل سنة أو سنتين في عمر 40 سنة فما فوق، والكشف المبكر لعمر 30 سنة في حال وجود تاريخ عائلي لهذا المرض، وممارسة النشاط البدني ما لا يقل عن 30 دقيقة يوميًّا، وتناول الغذاء الصحي الغني بالخضراوات والفاكهة، والحفاظ على وزن طبيعي ،والتأكيد على أن أجهزة الفحص آمنة؛ حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.