“الزكاة والضريبة والجمارك” تطلق الرحلة التعريفية للاستيراد الجوي والبري والبحري

أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الرحلة التعريفية للاستيراد الجوي والبري والبحري، عبر موقعها الإلكتروني، والتي تتيح للمنشآت والعاملين في هذا المجال والمهتمين معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بعملية الاستيراد وطرقه وإجراءاته، وذلك بطريقة تفاعلية تحتوي على فيديوهات وأسئلة، بهدف تسهيلها وتبسيطها على الجميع.

وتتضمن الرحلة التعريفية الخاصة بالاستيراد الجوي والبري والبحري العديد من التفاصيل، من أبرزها: تعريف الاستيراد وطرقه، ومميزات الاستيراد، بالإضافة إلى آلية تحصيل الرسوم والضرائب، وكذلك تتبع الشحنات.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قد أطلقت في وقت سابق “الرحلة التعريفية لاستيراد المركبات”، تتضمن الضوابط الخاصة باستيراد المركبات في المملكة واشتراطاتها للمواطنين والمقيمين، والمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات استيراد المركبة، ووكذلك المركبات الممنوع استيرادها في المملكة العربية السعودية.

وتأتيان الرحلتان التعريفيتان للاستيراد الجوي والبري والبحري واستيراد المركبات ضمن سلسلة من الرحلات التعريفية التي تتيحها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) للعديد من الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية، حيث تتجاوز مدة الرحلات التعريفية عبر موقع الهيئة المليون دقيقة تدريبية وتعريفية.