خلال أسبوع.. ضبط 68 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن ضبط 68 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

وقالت إن القوات الخاصة للأمن البيئي، نجحت في ضبط 13 مخالفا لرعيهم 402 رأس من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و16 مخالفا لقيامهم بالصيد المخالف في محمية الملك سلمان الملكية بحوزتهم بندقيتين هوائيتين و27 طائرا مصيدا وشباك صيد وذخائر وموقع مخالف لنظام البيئة استخدم لتخزين 1536 مترا مكعبا من الحطب المحلي في منطقة المدينة المنورة.

كما تم ضبط 30 مخالفا لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في عدد من مناطق المملكة، فضلا عن سيطرتها على “ظبي فلودير” طليق في أحد أحياء مدينة الرياض، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما ضبطت 3 مواطنين ارتكبوا مخالفات صيد في محمية الملك سلمان الملكية بحوزتهم أرنبين وبندقية رش شوزن وسلاح ناري كلاشنكوف وذخائر.

وأضافت أن الجهات المختصة بالأمن العام، ضبطت موقعا مخالفا لنظام البيئة استخدم لتخزين 200 مترمكعب من الحطب المحلي في منطقة الجوف، و6 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان على متن 6 مركبات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.