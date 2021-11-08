الكويت توقف 8 مواطنين بتهم تمويل “حزب الله” بينهم شقيق نائب سابق

أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن النيابة العامة قررت توقيف 8 مواطنين متهمين بتمويل حزب الله اللبناني، وأن أوامر ضبط وإحضار قد تصدر في الـ24 ساعة القادمة ضد آخرين.

وقال مصدر للصحيفة إن “القضية بدأت بـ4 متهمين، أحدهم شقيق نائب سابق وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموال طائلة إلى لبنان، وتحديدا إلى تنظيم حزب الله”.

وفيما يخص التحقيقات، أكد المصدر أن “المتهمين انكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيرها، وأنهم لا يقومون بدعم حزب الله”.

وأشار المصدر إلى أن “التحريات مستمرة في هذه القضية على مدار الساعة، وسيتم فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت وتقديمها إلى النيابة العامة”.