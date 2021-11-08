التعليم تطلق البرنامج التدريبي لتأهيل 1018 معلماً ومعلمةً وفق منهجية (STEM)

أطلقَت وزارة التعليم اليوم البرنامج التدريبي لتأهيل المعلمين والمعلمات وفق منهجية (STEM) التعليمية، بهدف الدمج والتكامل بين مواد التعليم الأربع الأساسية (العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات)، وتحقيق الترابط فيما بينها، وذلك من خلال تدريب 1018 معلماً ومعلمةً، بالتزامن مع اليوم العالمي لـ (STEM)، الذي يُصادف 8 نوفمبر من كل عام.

وتسعى وزارة التعليم من خلال البرنامج التدريبي إلى تعزيز أداء المعلمين والمعلمات أثناء تدريس محتويات المقررات التعليمية الأربعة، بما ينعكس إيجاباً على مخرجات التعليم، ويسهم في رفع وتجويد نواتج التعلّم، وتهيئة الطلبة لسوق العمل ووظائف المستقبل.