اختراق مرعب .. سرقة 55 مليون دولار من #العملات_المشفرة

تعرضت شركة Crypto bZx للمرة الثانية خلال أيام للاختراق بعدما نجح أحد المخترقين في سرقة الملايين من عملات مشفرة مختلفة.

وأعلنت الشركة في تغريدة أن عملية السرقة تمت بعد أن وقع أحد مطوريها في عملية هجوم تصيد احتيالي حيث كان ما يقرب من 25% من هذا الرقم هي خسائر شخصية من محفظة الفريق الذي تم اختراقه.

ونشرت الشركة تفاصيل حسابات المخترقين، والتي ضمت عملة إيثريوم بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دولار.

وقالت إن الخرق أثر على “المقرضين ” الذين لديهم أموال على منصتي Polygon و Binance Smart Chain.

وتلقت الشركة، يوم الجمعة، سلسلة من الإخطارات حول نشاط مشبوه، بما في ذلك المحفظة التي أُبلغ عنها. وتتبعت الشركة محفظة المخترقين. ونشرت قائمة بالأرصدة، إلى جانب بعض المعاملات، على مدونتها.

وقدرت شركة SlowMist، وهي شركة أمنية خارجية، إجمالي الخسارة بـ55 مليون دولار، حسبما ذكرت مدونة The Block، وهي مدونة تشفير.

ومنذ أيام قليلة تعرضت منصة بروتوكول التمويل اللامركزي “كريم فاينانس” (Cream Finance) لاختراق أدى لسرقة 130 مليون دولار على الأقل.

وكان موقع “ذا بلوك كريبتو” (The Block Crypto) أول من أعلن عن الهجوم على بروتوكول الإقراض القائم على عملة “إيثريوم” المشفرة، نقلا عن تغريدة سلطت الضوء على معاملة للقرض السريع نُفذت من خلالها عملية السرقة.

وبحسب خبراء فإن عمليات السرقة تلك تسلط الضوء على المخاطر الكبيرة في تعاملات العملات المشفرة والتي من بينها أن العملات المشفرة التي تمثل مشروعات جديدة تماما تتداول بتقييمات كبيرة ومبالغ فيها ، والثانية هي أن الغالبية العظمى من المنصات عمره لا يتجاوز العام، وهو ما يعني أن التكنولوجيا التي تتعامل بها لم يتم اختبارها على نحو أمثل.