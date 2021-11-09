9 % نمو بالقطاع النفطي..  #الاقتصاد_السعودي ينمو 6.8% بأسرع وتيرة منذ 2012 #عاجل

كشفت التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2021 تحقيق الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو منذ عام 2021، بنمو بمقدار 6.8% على أساس سنوي ، و5.8% علي اساس ربعي.

وسجل ‏القطاع النفطي نمو في الربع الثالث بأسرع وتيرة في 10 سنوات مسجلا 9%

وأظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6.8 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الأول عام 2012 عندما سجل نموا بنسبة 8.73 في المائة.

وجاء النمو نتيجة لارتفاع القطاع النفطي بنسبة 9 في المائة بسبب ارتفاع انتاج السعودية من النفط لمواجهة الطلب المرتفع على الخام.

ونمو القطاع النفطي هو الأعلى منذ الربع الثاني 2012 عندما سجل 9.24 في المائة.

وارتفع القطاع غير النفطي بنسبة 6.2 في المائة، وارتفع القطاع الحكومي بنسبة 2.7 في المائة.