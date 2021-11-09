استقرار #أسعار_النفط اليوم.. و”برنت” عند 83.50 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، استقرار ملحوظ وسط تفاؤل المستثمرين بأداء الاقتصاد العالمي بعدما أقرت الولايات المتحدة قانون الإنفاق على البنية التحتية، وصدور بيانات تشير إلى زيادة صادرات الصين بوتيرة أعلى من التوقعات في أكتوبر.

واستقرت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم يناير مسجلة 83.50 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر هامشيًا بنحو 0.1% أو بأقل من عشرة سنتات عند 82.02 دولار للبرميل.

وأكد محللو “جيه بي مورجان تشيس” في مذكرة نقلتها وكالة “رويترز”، أن الطلب العالمي على النفط في نوفمبر الجاري قريب بالفعل من مستويات ما قبل جائحة “كورونا” عند 100 مليون برميل يوميًا.

فيما صرحت وزيرة الطاقة الأمريكية “جينيفر غرانهولم” بأن الرئيس “جو بايدن” ربما يتخذ تدابير هذا الأسبوع لحل أزمة ارتفاع أسعار البنزين.