أسعار_الذهب في #السعودية تواصل الارتفاع.. وعيار 21 عند 192.76 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، بدعم صعود المعدن الثمين مستهل تعاملات الأسبوع عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 220.29 ريال (58.73 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 192.76 ريال (51.39 دولار)، كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 165.22 ريال (44.05 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 128.50 ريال (34.26 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية إلى 6851 ريالا (1827 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية 1542 ريالا (411.14 دولار).

وعالميا، واصلت أسعار الذهب صعودها لتبلغ أعلى مستوياتها في شهرين أمس الإثنين، إذ يسود المستثمرين شعور بأن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي، فيما يتحول التركيز إلى بيانات تضخم هامة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1818.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السابع من سبتمبر/ أيلول في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1820.10 دولار.