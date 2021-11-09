إصابات #كورونا العالمية تتجاوز251.8 مليونا والوفيات 5.7 ملايين

أظهرت أحدث إحصاءات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع المصابين إلى 251 مليونا و83 ألفا و108 أشخاص، وفقا لما أورده موقع “وورلد ميتر”.

وحتى السابعة من صباح الثلاثاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و71 ألفا و143 شخصا.

وتعافى من المرض 227 مليونا و340 ألفا و919 حالة.

سجّلت الصين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 62 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، في حين لم تسجّل أي حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 43 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًا، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 97885 إصابة، فيما لا يزال إجمالي الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

سجلت البرازيل خلال الساعات الاربع وعشرين الماضية, 5638 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 126 وفاة.

وافادت وزارة الصحة البرازيلية في بيان لها أمس, بأن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 886077, فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 609573.

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية, 929 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و54 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيانٍ لها الليلة بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 338414 من ضمنهم 283747 حالة تم شفاؤها، و19130 حالة وفاة.