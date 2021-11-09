وفاة الفنان المصري #أحمد_خليل متأثرا بـ #كورونا

توفي الفنان المصري أحمد خليل، الثلاثاء، عن عمر ناهز 80 عاما متأثر بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقبل وفاته بأيام، صرح الفنان أحمد خليل، بطبيعة مرضه وحالته الصحية، قائلا: «أنا تعبان وعندي كورونا، كنت في المستشفي وخرجت من كام يوم بس تعبت تاني جدا، ورايح حالا للمستشفى عشان الأعراض بتزيد عليا، وحاسس بتعب ومش قادر أتكلم».

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد خليل، مشاركته في مسلسل إلا أنا حكايتي مع الزمان، إلى جوار الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، وحازم إيهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.