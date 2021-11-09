فلكية جدة: «الثريا» يزين سماء السعودية خلال نوفمبر

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن “عنقود نجوم الثريا – الشقيقات السبع – يزين ليالي شهر نوفمبر بسماء السعودية والوطن العربي وكل مكان من القطب الشمالي إلى أبعد نقطة في أمريكا الجنوبية”.

وأضاف “أبو زاهرة” أنه “حاليا ترصد الثريا منخفضة في الأفق الشرقي بعد بداية الليل ببعض الوقت وتصل عاليا في السماء عند منتصف الليل وتنخفض نحو الغرب قبل الفجر تماما مثل الشمس خلال النهار وهذه حركة ظاهرية بسبب دوران الأرض حول محورها”.

وعنقود الثريا يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر ويمكن تحديد موقعه بسهولة باستخدام نجوم الجوزاء (الجبار) فعندما يتم رسم خط وهمي من النجوم الثلاثة في الجبار في الإتجاه المعاكس لنجم الشعرى سوف نصل إلى نجم أحمر براق يسمى الدبران.

وبالقرب من هذا النجم يوجد عنقود الثريا وهناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي.

والثريا عنقود نجمي مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم وبحسب القياسات الحديثة فان الثريا ولدت من نفس سحابة الغاز والغبار منذ حوالي 100 مليون سنة فقط مقارنة مع عمر الشمس البالغ 4 مليارات سنه ونصف.

ونجوم الثريا مرتبطة ببعضها بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وتبعد عن الأرض مسافة 430 سنه ضوئية، وتلك الاخوات السبع تندفع سويا عبر الفضاء والعديد من منها يسطع الآلاف المرات أكثر من الشمس.

عند التقاط صور لهذا العنقود سوف يظهر أثر السديم الذي تكونت منه هذه النجوم ، ومن خلال المنظار سوف يرى العديد من النجوم أكثر من الشقيقات السبع ومن خلال تلسكوب كبير يمكن رؤية بعض المواد السديمية حول النجوم.

وبشكل عام يظهر عنقود الثريا فوق الأفق الشرقي قبل الدبران ويغرب قبله والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة سيكون بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الجنوبية ” جنوب خط الاستواء ” حيث تشرق الثريا بعد فترة قصيرة من شروق الدبران.

بالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فإن عنقود الثريا مرتبط بفصل الشتاء برغم ذلك سيرصد في سماء المساء من الآن وحتى أبريل 2022.

يذكر أن عنقود نجوم الثريا سيكون مشاهدا طوال الليل بالتزامن مع أواخر فصل الخريف والانتقال نحو فصل الشتاء بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية ويمكن بسهولة تخيل هذا العنقود كلطخة متجمدة على قبة سماء الليل.