لليوم الثالث.. أسعار النفط تواصل الارتفاع بنسبة 7.0%

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط تجدد المراهنات على تعافي الطلب على النفط بعدما رفعت الولايات المتحدة قيود السفر إلى العديد من الدول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون ثان/يناير بـ 60 سنتا، أو بنسبة 7.0% إلى 03.84 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت بـ 8.0% أمس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية كانون أول/ديسمبر 63 سنتا، أو بنسبة 8.0%، إلى 56.82 دولار.

وبهذا تواصل أسعار النفط تسجيل المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، بعدما رفعت الولايات المتحدة القيود على السفر من قائمة طويلة من الدول، من بينها المكسيك وكندا ومعظم دول أوروبا.

وبداية من يوم أمس، بدأت الولايات المتحدة استقبال المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل، عبر المطارات والحدود البرية، مع إلغاء قيود تعود إلى إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومع تزايد توزيع اللقاحات وتخفيف القيود، يتوقع المحللون انتعاش الطلب على وقود الطائرات.

ووفقا لجيه بي مورجان تشيس، فإن الطلب العالمي على النفط في تشرين ثان/نوفمبر عاد بالفعل تقريبا إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا، بعد انهيار الطلب الذي حدث العام الماضي.