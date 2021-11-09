من دبي والكويت والرياض وجدة والدمام.. طيران ناس يُطلق أولى رحلاته الدولية إلى العلا

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن التوسع في شبكة وجهاته، والبدء بأولى رحلاته الدولية المباشرة إلى مطار العلا الدولي.

وابتداء من 19 نوفمبر 2021، ستنطلق أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا من دبي والكويت. بالاضافة إلى تسيير رحلات داخلية جديدة من العلا إلى كل من الرياض، الدمام وجدة. ويعد هذا التشغيل هو الأول للمسافرين الدوليين من والى مدينة العلا وذلك بالاستمتاع بالسفر المباشر إلى أحد أهم وأكثرالمواقع الأثرية والتاريخية شهرة في العالم.

وسيتم تدشين أولى رحلات طيران ناس الدولية إلى العلا بتاريخ 19 نوفمبر 2021، من مطار دبي الدولي، وذلك خلال حفل خاص يحتفي بتاريخ العلا وتراثها، وإنجازات طيران ناس، الحائز على جوائز سكاي تراكس العالمية.

وتعليقاً على هذا ، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران ناس الاستاذ بندر المهنا: “سعيدين بأن يكون طيران ناس هو المشغل الأول للرحلات الدولية إلى مدينة العلا وذلك امتداداً لالتزام طيران ناس بالاستراتيجية التوسعية، لاسيما وأن العلا أحد أهم المواقع التاريخية في مملكتنا الحبيبة وذلك بهدف تسهيل تجربة السفر المباشر لزاور مدينة العلا ولاطلاع على تراثها العريق، وأضاف: “نحن واثقون من أن شراكتنا مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ستُشكل أحد العناصر الرئيسية المساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030، ما يعزز من مكانة المملكة كوجهة سياحية إقليمية وعالمية رائدة”.

ومن جانبه، قال رئيس قطاع تسويق وإدارة الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز: “كانت العلا ملتقى الحضارات القديمة لألاف السنين، وقد استقبلت واحة العلا العديد من المسافرين والمستوطنين والذين شاركوا بضائعهم وأفكارهم وبنوا عدة مجتمعات عريقة. وتسيير أولى الرحلات الدولية من وإلى العلا هو خطوة مهمة في سبيل عودة العلا إلى سابق عهدها كملتقى للحضارات و الأفكار. نتطلع من خلال هذه الرحلات الجديدة إلى العمل مع طيران ناس في استقبال المزيد من الزوار الدوليين والإقليميين لتجربة هذه الوجهة الأثرية الهامة”.

ويتزامن إطلاق أولى الرحلات الدولية في 19 نوفمبر مع حفل فايا يونان وفرقتها العالمية و الذي سيقام في قاعة مرايا بمحافظة العلا، حيث تقدّم المطربة عدد من أغانيها الشعرية المميزة والمقطوعات الشرقية الكلاسيكية بالإضافة إلى تشكيلة من أغانيها والتي تؤديها بالألحان الغربية، والتي ساعدها هذا التنويع على تكوين هوية موسيقية فريدة ومميزة.

وسيكون جدول الرحلات الدولي والداخلي من وإلى العلا :

4 رحلات اسبوعية بين العلا والرياض

3 رحلات اسبوعية بين العلا ودبي

3 رحلات اسبوعية بين العلا وجدة

3 رحلات اسبوعية بين العلا والدمام

ورحتلين اسبوعية بين العلا والكويت

مع هذا الإنجاز الجديد، يؤكد طيران ناس التزامه بتقديم خيارات وجهات سفر بكل سهوله ويسر، تلبي توقعات المسافرين. كما يسعى طيران ناس إلى مواكبة الطلب المتزايد في صناعة السفر والسياحة، والذي يُتوقع أن يشهد نمواً كبيراً في الفترة المقبلة، مع استمرار التعافي في دول العالم من التداعيات غير المسبوقة لوباء COVID-19.