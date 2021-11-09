“فيفا” يقيم حفلا افتراضيا لمنح جوائز “الأفضل” في هذا الموعد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إقامة حفله السنوي لتوزيع جوائزه بطريقة افتراضية في 17 يناير.

وسيتم البث المباشر من مقر الاتحاد الدولي في مدينة زيوريخ افتراضيًا “تماشيًا مع الإجراءات الصحية العامة المعتمدة”، وذلك بحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية.

وتشمل جوائز فيفا، فئات أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس مرمى وغيرها، ويشارك في التصويت مدربو وقادة المنتخبات الوطنية بالإضافة إلى تصويت أنصار اللعبة ومجموعة مختارة من الصحافيين.

ويبدأ التصويت، اعتبارًا من 22 نوفمبر الحالي حتى العاشر من ديسمبر المقبل.