تقديم أكثر من مليون ومائتي ألف لتر من ماء زمزم داخل المسجد الحرام

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال الربع الأول من عام ١٤٤٣هـ، أكثر من مليون ومائتي ألف لتر من ماء زمزم داخل المسجد الحرام. حيث أوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية الأستاذ أحمد بن شنبر الندوي أن الإدارة تشرف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم والحقائب المحمولة ، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، حيث يبدأ توزيع الماء في صحن المطاف عبر الحقائب الأسطوانية في جميع المواقع ، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين . وبين سعادته أن مجموع ما وزع من عبوات ماء زمزم خلال الربع الأول من هذا العام والتي تم توزيعها على المستفيدين بلغ قرابة (٦٠٠٠٠٠٠) عبوة , مشيراً أن الإدارة كثفت ضمن خدمتها للزوار والمصلين حيث بلغ عدد العبوات الموزعة أكثر من (6) ملايين عبوة تم توزيعها على صحن المطاف عن طريق عربات خاصة إضافة إلى قرابة (٢٠٠) شنطة في المسعى ومصلى الجنائز ومصلى ذوي الاحتياجات الخاصة وعامة الدور الأول وعامة توسعة الملك فهد، وكذلك توسعة الملك عبدالله، كما تم دعم عامة المداخل والسلالم و جميع مصليات الساحات الأمامية والخلفية بفرق الحقائب الأسطوانية والذي يصل عددها أكثر من (٣٧٠) حقيبة أسطوانية وأكثر من (1000) عامل. وأفاد أنه تم توزيع أكثر من (٥٠) عربة سقاية متنقلة على عامة شرفات المطاف بالدور الأرضي والدور الأول بسعة إجمالية (٨٠) لتراً للعربة الواحدة مبرد وغير مبرد , حيث بلغ عدد الحقائب المحمولة على الظهر أكثر من (١٩٠)حقيبة وأكثر من (٣٧٠)حقيبة أسطوانية تتسع كل حقيبة لـ(١٠) لترات، وبلغ عدد اللترات الموزعة خلال الربع الأول أكثر من (1205600) لتر شملت العبوات والحقائب المحمولة . واختتم الندوي حديثه بأن هذه الخدمات والجهود تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، داعياً الله -عز وجل- أن يجزي الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله-خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

