بلومبرج: قمة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني الأسبوع المقبل

أفادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مصادر مطلعة بأن قمة افتراضية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ ستعقد الأسبوع المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن التاريخ لم يحدد بعد.

ولم تكشف المصادر عن التفاصيل بشأن أجندة القمة المرتقبة، لكنها أشارت إلى أنه ليس من المخطط لمناقشة إعادة فتح القنصلتين في هيوستن الأمريكية وتشنغدو الصينية.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في أكتوبر الماضي أن العمل جار على عقد قمة افتراضية بين الرئيسين قبل نهاية العام الجاري.

وأفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية في وقت سابق بأن الرئيسين سيعلنان خلال القمة عن تخفيف القيود على نظام السفر وإصدار التأشيرات على الأرجح، وقد يعلنان أيضا عن استئناف عمل القنصليتين.

يذكر أن الولايات المتحدة أمرت بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن الأمريكية في يوليو 2020، متهمة الصين بسرقة الممتلكات الفكرية، واعتقلت عدة مواطنين من أصول صينية اتهمتهم بصلات مع الجيش الصيني ونقل معلومات إليه.

وردا على ذلك أغلقت الصين القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو الصينية، رافضة الاتهامات الموجهة إليها من قبل واشنطن.