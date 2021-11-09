عاجل .. خالد بن سلمان يبحث مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن مستجدات الأوضاع

بحث صاحب السمو الملكي،الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز،نائب وزير الدفاع،اليوم، مع مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن مستجدات الأوضاع الراهنة في اليمن

وأكد الأمير خالد بن سلمان التزام التحالف بدعم الحكومة والشعب اليمني ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي

وقال سموه على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: :”بحثت مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن السيد تيم ليندركينغ مستجدات الأوضاع الراهنة في اليمن، وأكدت له التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني ودفع كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي في اليمن يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة.