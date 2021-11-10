أسعار_النفط تواصل الارتفاع.. و #برنت يتجاوز 85 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط الصعود اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن بيانات تظهر هبوطا في مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

ودعم الأسعار أيضا رفع الولايات المتحدة قيود السفر بجانب علامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق الطلب بينما يبقى شح في الإمدادات.

وقالت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس، إن مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي.

وبحسب المصادر، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. وتراجعت مخزونات البنزين 4.5 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير 3.3 مليون برميل.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول أمس مرتفعة 1.35 دولار، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 84.78 دولار للبرميل.

وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، أو 2.7%، لتبلغ عند التسوية 84.15 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.1% إلى 84.23 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.35% ليتجاوز مستوى 85 دولارا للبرميل.