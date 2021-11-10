تداول_السعودية تتجه لجمع نحو مليار دولار من الطرح العام

قال مصدر مصرفي، إن مجموعة “تداول” السعودية تتجه لجمع نحو مليار دولار من الطرح الأولي بالسوق السعودي والذي ينتظر إتمامه نهاية الشهر الجاري.

وأضاف المصدر أن المؤشرات الأولية للجولات الترويجية التي بدأت يوم الأحد الماضي تؤشر إلى اكتتاب قياسي من قبل المؤسسات والمستثمرين الأجانب، بحسب تصريحاته لـ CNBC عربية.

ونوّه المصدر إلى أنه من المنتظر تسعير الصفقة بالحد الأقصى للنطاق السعري وسط توقعات بطلب قوي من قبل المؤسسات.

وتبدأ عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات في الفترة ما بين 21-26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وكانت “تداول” قد أعلنت عن نيتها طرح 30% من أسهمها بالسوق السعودية مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من مجمل الطرح للأفراد قبل أن يتم رفع النسبة في وقت لاحق إلى 30% لتبلغ الحصة المنتظرة للمؤسسات نحو 70%.

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