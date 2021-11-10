إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 251.5 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 251 مليونا و563 ألفا و534 مصابا، حتى صباح الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و79 ألفا و927 حالة، فيما تعافى 227 مليونا و780 ألفا و30 حالة.

وسجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 2425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 385831 إصابة.

وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها, أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3012.

وسجلت الصين خلال الساعات الأرع وعشرين الماضية, 54 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (المستجد (كوفيد – 19)

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة الصينية في بيان لها اليوم, بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 97939 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ووفاة 56 حالة جديدة .

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 339335 من ضمنهم 284366 حالة تم شفاؤها، و 19186 حالة وفاة.