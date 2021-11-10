ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 193.16 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 220.76 ريال (58.87 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 193.16 ريال (51.51 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 165.57 ريال (44.15 دولار)، وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 128.77 ريال (34.34 دولار).

وارتفع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية إلى 6870 ريالا (1832 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية 1545.29 ريال (412.08 دولار).

عالميا، حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في شهرين أمس الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية في محاولة للتكهن بالخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.

ولم يشهد سعر الذهب تغيرا يذكر في المعاملات وسجل 1824.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0836 بتوقيت جرينتش، ليكون أقل بنحو 3 دولارات من أعلى مستوياته منذ شهرين الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1825.30 دولار.

وينصب اهتمام السوق الآن على بيانات التضخم الأمريكية من خلال مؤشر أسعار المستهلكين التي تصدر غدا الأربعاء، والتي قد تعطي مؤشرا بشأن موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي حيال أسعار الفائدة.

يأتي ذلك في أعقاب إبداء عدد من المسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي قلقهم من ارتفاع الأسعار المستمر.

واستفاد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر في وقت جائحة فيروس كورونا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 24.37 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.4% إلى 1052.08 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2074.30 دولار.