البنك_المركزي : 800 مليار دولار حجم أصول الخدمات المالية الإسلامية في #المملكة

قال محافظ البنك المركزي الدكتور “فهد المبارك” إن حجم أصول الخدمات المالية الإسلامية في المملكة يبلغ 800 مليار دولار.

وأوضح المبارك خلال القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن ذلك بما يشمل القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار.

وبين أن المملكة تحتل الصدارة من حيث حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة عالميا، بما يقارب 28 % من إجمالي الأصول المالية الإسلامية العالمية.

وأضاف أن المؤشرات الرئيسية للقطاع المصرفي الإسلامي في المملكة شهد نموا متسارعا، حيث بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار، وبلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 430 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2021.

وبين أن هذا النمو في صناعة المالية الإسلامية يأتي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تساهم الصناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام وتنمية وتنويع الاقتصاد من خلال تطوير سوق الأسهم والدين وزيادة معدلات التوظيف ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.