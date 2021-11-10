نتوقع أن ينمو بنسبة 7.3%.. ” #كابيتال_إيكونومكس”: #الاقتصاد_السعودي سيستمر بالتعافي في 2022

قالت شركة “كابيتال إيكونومكس” إن الاقتصاد السعودي سينهي عام 2021 بشكل قوي، وسيستمر بالتعافي خلال عام 2022.

وأوضحت الشركة أن ذلك سيكون بدعم من استمرار “أوبك بلس” في زيادة الإنتاج، وتخفيف إجراءات جائحة كورونا المتبقية، وإمكانية تطبيق سياسية مالية أكثر مرونة.

وبيّنت أنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022، مقارنةً بتوقعات المحللين البالغة 5%.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء أمس الثلاثاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة بنسبة 6.8% في الربع الثالث 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، وبنسبة 5.8% مقارنةً بالربع الثاني 2021.