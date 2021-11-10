رينارد: مباراة استراليا صعبة ومهمة لنا في طريقنا نحو التأهل إلى كأس العالم 2022

عقد المدير الفني للمنتخب السعودي ” إيرفي رينارد” مؤتمراً صحفياً اليوم، تحدث فيه عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا غداً، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال إيرفي رينارد: “المملكة لديها إمكانيات عالية على مستوى كرة القدم، وطموحات كبيرة في تحقيق المزيد، لكن هدفنا في الوقت الراهن التأهل إلى كأس العالم 2022”.

وأضاف: “لا أخشى أي منتخب قبل أي مباراة، بل دائمًا أتطلع لأكون جزءاً في مثل هذه المباريات الكبيرة، فالجميع يعرف ما يجب عليه فعله، ولدينا ثقة مطلقة بهذه التشكيلة من اللاعبين”، مبيناً أن المباراة ستكون على مستوى عالٍ، وستجذب اهتمام الكثير من متابعي كرة القدم، مما سيكون له أثر إيجابي على أداء المنتخبين.

وأكّد المدير الفني للمنتخب السعودي وجود البديل الجاهز لغياب بعض الأسماء، بداعي الإصابة والتي يمكنها تعويض الغيابات.

من جانبه، تحدث لاعب المنتخب السعودي سالم الدوسري عن المواجهة قائلاً: ” مباراة صعبة ومهمة لنا في طريقنا نحو التأهل إلى كأس العالم 2022، فطموحنا وتركيزنا عالٍ لتجاوز هذه المواجهة، لذلك من المهم أن نكسب نقاط المباراة كاملة”.

وأضاف: “وصلنا لمرحلة من الاحترافية التي تمكننا من اللعب تحت الضغط، وما يجب علينا هو أن نحترم المنتخب المنافس”.