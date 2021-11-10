“فلكية جدة” ترصد اقتران القمر بزحل اليوم

قال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه سيرصد بسماء الوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 وبداية الليل اقتران القمر بكوكب زحل سيد الخواتم في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وسيكون القمر قرصة مضاء بنسبة 40٪ قرب زحل (0.4) في كوكبة الجدي، وزحل الآن هو الأخفت بين الكواكب المرئية بالعين المجردة في السماء، ولكن يمكن رؤيته في حالة سماء صافية يضيء بضوء ذهبي ومن السهل التعرف عليه حيث يوجد في الوقت الحالي إلى يمين كوكب المشتري اللامع. بحسب “أبو زاهرة”.

ويعتبر زحل ابعد كوكب في نظامنا الشمسي الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة يستغرق 29 سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ولذلك في كل 14 سنة ونصف تقريبا نشاهد أما الوجه الشمالي او الجنوبي لتلك الحلقات.

ولرؤية حلقات زحل هناك حاجة لاستخدام التلسكوب إضافة لتضاريس سطح القمر كالفوّهات والشقوق وخاصة على طول الخط الفاصل بين الجزء المضاء والجزء المظلم من سطح القمر حيث تتداخل الظلال مع الضوء وتعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

يذكر أن القمر يوم غدا الخميس سيكون القمر قد غيره موقعة نحو الشرق ليكون أقرب إلى كوكب المشتري بالنسبة للراصد على قبة السماء وذلك نتيجة لحركة القمر الطبيعية في مدارة حول الارض.