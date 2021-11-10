محافظ مصرف الإمارات المركزي: مشروع “عابر” المشترك مع المملكة نموذج مبتكر للعملة الرقمية

أكد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، حرص مصرف الإمارات المركزي على تعزيز التعاون مع البنك المركزي السعودي بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وعدّ في كلمة ألقاها خلال الجلسة الرئيسية، ضمن أعمال قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة، التي ينظمها البنك المركزي السعودي تحت شعار “المالية الإسلامية والتحوّل الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة”، بمدينة جدة، مشروع (عابر) للعملة الرقمية المشتركة بين الإمارات والمملكة نموذجاً مبتكراً لنجاح هذا التعاون.

وأوضح أن التحول الرقمي يساعد المالية الإسلامية على إبراز مكامن قوتها وتبني أهداف التنمية المستدامة، وأن هناك الكثير من الفرص الكامنة لتطوير الخدمات الرقمية للمالية الإسلامية، مشيراً إلى أن تقنية السجلات الموزعة، ستسهم في تزويد البنوك الإسلامية بأنظمة دفع متطورة.

وقال “ندعم التحول الإستراتيجي لمجلس الخدمات الإسلامية، ونحتاج إلى فهم أعمق للتكنولوجيا للاستفادة منها بالشكل المأمول لتطوير المالية الإسلامية، كما نحتاج إلى توحيد المعايير الشرعية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتطوير الخدمات المالية”.

وكانت الدورة الخامسة عشرة للقمة السنوية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية قد انطلقت أمس بخمس فعاليات تمهيدية، وتتواصل فعالياتها اليوم وغداً، بهدف تهيئة الفرصة؛ للجمع بين قادة الصناعة والباحثين والأوساط المهنية من جميع أنحاء العالم؛ لإجراء النقاشات وتبادل الرؤى، وتستهدف بحث سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.