انفجار مروع لمحطة غاز مسال في إيران

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني يوم الأربعاء، بأن انفجارا حصل في موقع لتوزيع الغاز في مدينة كرج، غرب العاصمة طهران.

وقالت الهيئة إن الانفجار وقع في منطقة جسر فرديس بمدينة كرج غرب طهران، ولم ترد أنباء بعد عن سبب الانفجار والأضرار التي خلفها.

وصرح رئيس منظمة الإطفاء في مدينة كرج وحيد تاجي، إن “حريقا وقع في مستودع أسطوانات الغاز المسال، الذي رافقه انفجار بعض هذه الأسطوانات، تم احتواؤه بالكامل وإخماده”.

وأضاف أن الحريق اندلع في ورشة شحن أسطوانات غاز مسال غير قانونية، والتي يبلغ ارتفاعها 50 مترا، مشيرا إلى أنه تم إرسال رجال إطفاء من فريق الإنقاذ مع 10 مركبات ثقيلة وشبه ثقيلة إلى الموقع للمشاركة في احتواء ألسنة اللهب.

وعن أسباب الحريق، أشار وحيد تاجي إلى أن فريقا من الخبراء بدأوا التحقيق لمعرفة الأسباب الحادث.