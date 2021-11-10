جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز توقع اتفاقية لاعتماد 24 برنامجًا أكاديميًا مع هيئة تقويم التعليم

وقعت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز مع هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم، اتفاقية لاعتماد 24 برنامجًا أكاديميًا للجامعة بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي والمدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الدكتور صالح بن علي الغامدي، وذلك بمقر معهد البحوث والخدمات الاستشارية التابع للجامعة بالرياض.

وأكد الدكتور الطلحي أن الجامعة لديها أكثر من 80 برنامجًا، تخدم محافظة الخرج والدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، حيث تعمل الجامعة على تعزيز مكتسباتها من خلال اعتماد تلك البرامج بهدف تعزيز جودة التعليم بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

وشملت الاتفاقيات (6) برامج في مرحلة الماجستير هي: تخصص الآداب في الدراسات الإسلامية، وتخصص الحديث والتفسير بكلية التربية بالخرج، والآداب في الدراسات الإسلامية تخصص الفقه وأصوله بكلية التربية بالخرج، والآداب في التربية الخاصة، والخدمات الانتقالية لذوي الإعاقة بكلية التربية بالخرج، والآداب في التربية، والمناهج وطرق التدريس (الرسالة) بكلية التربية بالخرج، والهندسة في الأمن السيبراني بالخرج، والهندسة الكهربائية في نظم المعلومات بكلية الهندسة بالخرج.

كما شملت الاتفاقية (18) برنامجًا في مرحلة البكالوريوس، تضمنت تخصصات الطب والجراحة بكلية الطب بالخرج، والفيزياء بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج، والرياضيات بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج، والأحياء بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج، واللغة الإنجليزية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج، والكيمياء بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالخرج، وعلوم الحاسب بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج، واللغة الإنجليزية وآدابها بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج، والدراسات الإسلامية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج، والمحاسبة بكلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم، ونظم المعلومات الإدارية بكلية إدارة الأعمال بحوطة بني تميم، وإدارة الأعمال بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل، وعلوم الحاسب بكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، واللغة العربية وآدابها بكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، والرياضيات بكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، والدراسات الإسلامية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالسليل، والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم بوادي الدواسر، واللغة الإنجليزية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بحوطة بني تميم.